Opkomend Antwerp-talent zit in 'project Bali' en wordt steeds belangrijker: "Hij was eerst keeper"

George Ilenikhena is de spits van de toekomst bij Antwerp. De 17-jarige krijgt steeds meer speeltijd van Mark van Bommel en integreert zich goed. Geen verrassing voor zijn ex-coach.

Tom Bouvil had de Fransman onder zijn hoede bij de Antony Football Evolution-academie. "Zal ik je eens wat vertellen? George kwam hier aan als keeper. Veel coördinatie had hij niet. Hij was groot voor z'n leeftijd, maar geen topper", klinkt het bij Bouvil in HLN. "Hij zat zelfs bij de U11B, niet bij de A's."

"Hij was aandachtig en leerde veel bij. Hij wisselde twee jaar goed en slecht af, maar bij de U14 ontplofte hij helemaal. De fysieke testen die hij die zomer liet noteren, waren ongezien! Hij scoorde dat seizoen meteen 12 goals in 4 matchen. Tegen topteams hé. Jammer dat dat seizoen werd stilgelegd door Covid. Niet veel later werd hij weggeplukt door Amiens, en hij trok de lijn gewoon door."

Intussen heeft Michel-Ange Balikwisha hem onder zijn hoede genomen, zoals hij met veel jongeren doet. Bouvil ziet dat Antwerp de juiste volgende stap voor hem was. "Hij past zich overal snel aan. Als hij wil, kan hij snel thuis zijn, ver is het niet. Opgeven staat nooit in zijn woordenboek."