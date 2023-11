Waarom Sclessin echt wel de hel is voor KRC Genk

Standard ontvangt zaterdag RC Genk op Sclessin. Het vergaat de Limburgers momenteel beduidend beter, maar de onderlinge duels draaien vaak uit in het voordeel van de Luikenaars. Tenminste, als die thuis spelen.

Standard - Racing Genk is een klassieker tussen twee mastodonten uit het Belgisch voetbal. Samen zitten ze aan 14 landstitels. Standard gaat momenteel dan wel door een moeilijkere periode, Genk daarentegen was vorig seizoen nog vicekampioen.

Standard quasi onoverwinnelijk op Sclessin: 3 nederlagen in 15 jaar

De reden waarom Genk dan toch met enige vrees naar Sclessin trekt? In de laatste 15 jaar heeft Standard daar slechts drie keer van Genk verloren. Toch opmerkelijk dat dit zo zelden gebeurd is, gezien de status van Genk de laatste decennia in ons voetbal.

Het bilan van de Luikenaren in thuismatchen tegen Genk sinds 2008: 14 overwinningen, 5 gelijke spelen en 3 nederlagen in 22 matchen. Vooral die vele Luikse zeges vallen op.

Laatste Genkse zege op Sclessin dateert van 2019

Om de laatste Genkse overwinning op Luikse bodem op te rakelen, moeten we al terugkeren naar 19 april 2019. Philippe Clement loodste Genk dat jaar naar de titel en aan de Boorden van de Maas zegevierden de Limburgers met 1-3.

Het was dan ook al van 2012 geleden dat Genk daar nog eens had kunnen winnen (2-3). Voordien lukte het ook in februari 2011, met 0-2.