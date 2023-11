Jonas De Roeck kan zijn ogen niet geloven en haalt zwaar uit: "De scheidsrechter heeft een flagrante fout gemaakt"

Het is zwaar balen voor Jonas De Roeck. Al helemaal omdat de scheidsrechter ook boter op het hoofd heeft volgens hem voor de afloop van Charleroi-Westerlo.

Westerlo maakte in de 91ste minuut 2-2 gelijk, maar nadien liep het nog op een paar momenten mis voor de Kemphanen in het Stade de Pays du Charleroi. Met eerst Madsen die na zijn plaatsbal handspel van Ilaimaharitra zag. Bram Van Driessche floot er niet voor en ook na een korte VAR-check bleef een penalty uit.

Tot daaraan toe, maar dan had het wel hoekschop moeten zijn. "De scheidsrechter heeft een flagrante fout gemaakt", stelt Jonas De Roeck scherp in een reactie bij Sporza. "Hij checkt een fase in de zestien op hands, de bal raakt duidelijk een hand, maar toch geeft hij doeltrap."

Zuur voor Westerlo

Wat het allemaal nog wat zuurder maakt, is dat Westerlo nadien nog de 3-2 incasseerde. "Natuurlijk moeten we ook scherper zijn in verdediging, maar die fase had er nooit mogen komen", verwijst De Roeck opnieuw na het besluit na de VAR-check. "Het had sowieso een hoekschop moeten zijn voor ons, dan eindigt de wedstrijd op 2-2."