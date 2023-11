OHL-kapitein Siebe Schrijvers over Club Brugge: "Dat wil zeggen dat ze schrik hadden"

OH Leuven verloor afgelopen zondag met het kleinste verschil thuis tegen Club Brugge. Maar Siebe Schrijvers zag toch positieve punten.

Puur qua cijfers is het rapport van de laatste weken dramatisch voor OH Leuven. Slechts 3 op 21 en een kloof van vier punten met de veilige twaalfde plaats in de stand. Maar toch was het spel op sommige momenten goed.

Volgens kapitein Siebe Schrijvers was energie brengen in een vol huis tegen Club Brugge ook niet het moeilijkste. "We probeerden het publiek achter ons te krijgen met de hoge pressing, en bij momenten is dat wel gelukt", zei Schrijvers.

Club Brugge had schrik

Het goede voetbal was er bij momenten, benadrukte Schrijvers, want het lang volhouden was moeilijk. "Soms drukten we heel goed en daar kwamen kansen uit, maar is er daar helaas geen enkele van binnen gegaan. Er zat meer in."

Thorsteinsson geraakte twee keer niet voorbij Mignolet, een schot van Schrijvers ging in de 93ste minuut net naast. Club moest tot de laatste minuut bibberen om de drie punten mee naar huis te nemen, dat moet OHL ook meenemen, vindt Schrijvers.

"Want ik heb nog niet vaak meegemaakt dat Club Brugge op deze manier probeert de bal in de ploeg te houden, en tijd probeert te rekken. Dat wil zeggen dat ze schrik hadden", zei de ex-Bruggeling nog.