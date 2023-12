Ex-speler keert terug naar Stayen en doet zijn zegje over kunstgrasveld

Vanavond speelt KAA Gent op bezoek bij STVV. Voor Pieter Gerkens is het een terugkeer naar één van zijn ex-ploegen.

Pieter Gerkens maakte afgelopen zomer de overstap naar KAA Gent. “Ik besefte heel goed dat ik geduld nodig zou hebben, maar uiteraard had ik liever al wat meer kunnen spelen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Al heeft hij veel lof voor trainer Hein Vanhaezebrouck. “Toch ben ik de coach heel dankbaar voor de steun en het vertrouwen, want ik kom van heel ver.”

STVV, dat betekent ook spelen op een kunstgrasveld. “Toen ik er zelf voetbalde, was de kunstgrasmat van Stayen nagelnieuw. Dat is nu wel even anders. Uiteraard zullen we dat nooit als een excuus inroepen, maar meer dan ooit is het voor STVV een voordeel, want zij kunnen al hun thuisduels op die mat afwerken en trainen er ook regelmatig.”

Zeker ook met winterse omstandigheden. “Als het flink vriest, kan zo’n terrein er echt keihard bij liggen, want er is geen veldverwarming, hè. Allemaal zaken waar we ons dus op moeten voorbereiden.”