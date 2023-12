Wouter Vrancken spreekt klare taal na uitschakeling in de beker: "Genk-onwaardig"

KRC Genk heeft woensdagavond met 3-1 verloren van KV Oostende. Zo werd de club door een bekerstunt van de Kustboys uit de Croky Cup geknikkerd.

KRC Genk had over de gehele wedstrijd kansen genoeg om te winnen. Die moet je natuurlijk wel nog wel afwerken om te winnen. Iets wat bij de Limburgers al wel vaker niet gebeurde dit seizoen.

Coach Wouter Vrancken was enorm scherp na het verlies. "Ik zit hier heel ontgoocheld. Dit is Genk-onwaardig", begon hij bij Het Laatste Nieuws. "Je moet je kansen afmaken, maar los daarvan verwacht je meer."

In de verlengingen trok KV Oostende aan het langste eind. "Bij de eerste goal verlies je een man uit het oog. Bij de tweede kunnen we twee keer de counter eruit halen. Bij de derde moet je de bal sneller rondspelen en geef je het te makkelijk weg. In een bekermatch moet je alle momenten beheren. Als je paar momenten de controle kwijt bent, kun je eruit gaan", besluit Vrancken.