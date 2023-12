Tweespitsensysteem? Mark Van Bommel reageert heel duidelijk op vraag van journalisten

Antwerp heeft met Vincent Janssen een zeer ervaren en werkende spits op het veld staan maar op de bank zit met George Ilenikhena een jong talent te trappelen.

Nagenoeg nooit stonden Janssen en Ilenikhena samen op het veld. Van Bommel hield bijna altijd vast aan de 4-3-3 opstelling waardoor Janssen en Ilenikhena niet samen konden starten.

Vorige week in de beker tegen Charleroi besloot Van Bommel bij een 0-2 achterstand om ze toch samen de wei op te sturen en het loonde want Antwerp won nog met 5-2, beide spitsen scoorden twee keer. En dus rees de vraag of Antwerp niet vaker met twee spitsen zou kunnen spelen.

"Bij mij kwam die vraag niet meteen op, maar bij jullie wel", lachte Van Bommel terwijl hij naar de journalisten wees die verzameld zaten in de perszaal. "Het kan, dat hebben we gezien tegen Charleroi en Club Brugge."

Maar het was ook meteen duidelijk dat het systeem niet meteen zal veranderen vanaf de aftrap. "Net zoals Ejuke heeft Ilenikhena aanlooptijd nodig gehad. Het team ontwikkelt zich goed. Alle spelers worden beter en je kan zelfs een keer van systeem veranderen", besloot Van Bommel