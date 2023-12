'Gent en Anderlecht met elkaar in de clinch voor toptalent Ajax met verleden bij onder meer Club Brugge'

Heeft u al gehoord van Stanis Idumbo-Muzambo? De 18-jarige jongeling heeft een verleden bij KAA Gent en Club Brugge, maar speelt dit seizoen bij Ajax Amsterdam. Volgende zomer zou er wel eens een nieuwe wending kunnen volgen.

De Belgische spelmaker - geboren in het Franse Melun - is al sinds juli 2021 actief voor Ajax Amsterdam. De Ajacieden plukten hem weg bij KAA Gent, waar hij vier jaar speelde. Daarvoor was hij actief in de jeugd van Club Brugge.

Bij Ajax Amsterdam werd Stanis Idumbo-Muzambo afgelopen zomer overgeheveld naar de B-kern van Jong Ajax. Daarmee speelt hij momenteel in de Keukenkampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse. In tien wedstrijden was hij al goed voor drie doelpunten.

De 18-jarige aanvallende middenvelder wil echter zijn contract (voorlopig) niet verlengen bij de Amsterdammers, waardoor hij in principe volgende zomer transfervrij andere oorden mag opzoeken. En dus vanaf januari volledig vrij met iedereen mag spreken.

KAA Gent en Anderlecht willen Stanis Idumbo-Muzambo

Een paar weken geleden was KAA Gent er als de kippen bij om interesse te tonen in hun jonge ex-speler, ook RSC Anderlecht zou onder invloed van (terug van weggeweest) Peter Verbeke wel wat zien in de speler van paars-wit.

Rest de vraag: waar trekt Stanis Idumbo-Muzambo uiteindelijk naartoe? De Belgische jeugdinternational bij de U19 heeft nog andere clubs voor het uitkiezen uit andere landen. En misschien roeren ook andere teams uit de Jupiler Pro League zich nog wel ...