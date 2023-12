'Twee Belgische topclubs in de clinch voor Zweedse vleugelspeler'

Het einde van het jaar komt met rasse schreden dichterbij. En dus ook de nieuwe transferperiode van januari.

Midden november al maakte Fotball Direkt bekend dat een Belgische club de nodige interesse toont in de 18-jarige Momodou Sonko.

De jonge vleugelspeler komt uit voor BK Häcken in de Zweedse eerste klasse. Daar liet hij mooie cijfers optekenen.

De jeugdinternational van Zweden heeft roots in Gambia en volgens Het Nieuwsblad is nu geweten wie in de Jupiler Pro League interesse toont.

Het zou echter om twee Belgische clubs gaan: Club Brugge en RSC Anderlecht. Ook Ajax Amsterdam volgt de Zweed al een tijdje op.

Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt 3,5 miljoen euro, het contract loopt nog tot midden 2025.