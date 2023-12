Jan Vertonghen komt met duidelijke taal over eigen rol en die van nieuwe generatie bij Rode Duivels

Jan Vertonghen is niet alleen bij Anderlecht maar ook bij de Rode Duivels één van de ouderdomsdekens. Toch is hij helemaal klaar voor het EK in Duitsland.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond stuurde een nieuwe aflevering van ‘Believe’ de wereld in. Daarin staat Jan Vertonghen centraal.

Over zijn toekomst bij de nationale ploeg is de verdediger van RSC Anderlecht bijzonder duidelijk. “Ik voel dat het geen tien jaar meer zal duren, vooraleer ik bij de Rode Duivels stop. Het is een soort van beloning voor mijn carrière, voor al het werk dat ik erin heb gestoken”, vertelt Vertonghen. “Mij geeft dat een grote boost richting het EK.”

Vertonghen kwam in juni 2007 voor het eerst bij de Rode Duivels. “De nationale ploeg zat echt in een dip toen. Er was helemaal geen enthousiasme rond de ploeg. Je had niet echt uithangborden die de fans naar het stadion lokten. Dat is veranderd.”

Als alles goed gaat is het EK in Duitsland zijn zesde grote toernooi, al gaat de aandacht al meer en meer naar de nieuwe generatie Duivels.

“Ik wil die jongens het gevoel geven dat ik er altijd voor hen ben. Wat vond ik fijn als jonge jongen? Wat miste ik? Ik wil die gasten daarin advies geven. Ik zou de nieuwe generatie omschrijven als enthousiast, talentvol en ambitieus. Onze selectie is momenteel vrij compleet.”