Mbokani spreekt over gemiste kansen vorige zomer: "Dan speelde in nu wel in JPL"

Dieumerci Mbokani is ondertussen 38 jaar oud. En hij voetbalt nog, bij FC Noah in de Armeense competitie.

Vorig seizoen was Dieumerci Mbokani in de Challenger Pro League bij SK Beveren met 16 doelpunten en 8 assists van goudwaarde. Een verlengd verblijf genoot zijn voorkeur, maar het voorstel was onvoldoende.

“Coach Wim De Decker belde me geregeld, maar sorry, het voorstel van Beveren was niet interessant. Toch niet na mijn topseizoen. Ze zijn dan zogezegd bang voor mijn leeftijd, maar mijn ouderdom heeft weinig te maken met mijn prestaties. Toch? Ik ben nog fit”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Het werd uiteindelijk Armenië, voor velen een onbegrijpelijke keuze. “Als ik buiten kom, heb ik een chauffeur met een Mercedes G-klasse ter beschikking. Dat heb ik contractueel onderhandeld. Het is maar vijf minuten rijden naar het stadion, maar het verkeer is hels en dan rij ik liever niet zelf. Da's een gemak.”

Financieel is het meer dan een meevaller. “Het geld is goed, ja. Daar lieg ik niet over. Ik verdien meer dan in België. Dat steekt wel af tegen het lage loon van mijn Armeense ploegmaats. Zij verdienen bijna niks en vragen soms: 'Wat komt een bekende speler als jij hier doen?'”

Nochtans waren er naast SK Beveren nog mogelijkheden in ons land. “Als Thierry Dailly voorzitter was gebleven, was RWDM een optie geweest. Opnieuw voetballen in Brussel: dat zou ideaal geweest zijn. Helaas, Dailly werd ontslagen en van de andere mensen van RWDM hoorde ik niets. Ook niet van andere eersteklassers, trouwens. Wie me wel belde, was Julien Gorius voor Dender uit 1B, maar dat strookte niet met mijn ambities.”