Ongeluk komt nooit alleen en Nardi kan enkel hopen dat KAA Gent zich grootmoedig opstelt

Paul Nardi zijn seizoen zit erop. De Franse doelman van KAA Gent zal de komende zes maanden hard moeten revalideren om weer op niveau te komen. En dus zit hij in een moeilijke situatie.

Nardi is echter een enorm positief man. "Kijk, ik heb veel ups en downs gekend in mijn carrière. Bij Lorient, Rennes en Monaco liep het ook niet altijd zoals ik wou", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

"Maar mijn ervaring zegt dat er na elke tegenslag weer een hoogtepunt komt. Weet je, ik ben zó blij om voor een grote club als AA Gent te spelen. Ik ga vechten om hier te kunnen blijven.”

Maar hoe gaan de Buffalo's reageren, want zijn contract loopt af komende zomer. “Ik weet dus niet wat mijn toekomst brengt. Maar het heeft toch geen zin om daar nu over te piekeren. Later zullen we met de club spreken. Alles op zijn tijd.”

Eerst en vooral de gym weer inkruipen. “Ik ben klaar om elke dag keihard te werken aan mijn comeback. Ik kom sterker terug, daar ben ik zeker van.”