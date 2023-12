De joker van Mark van Bommel, maar wie moet er plaats ruimen voor hem? Stilaan is het toch tijd

In het begin van het seizoen werden er nogal wat wenkbrauwen gefronst. Ging Antwerp echt op drie fronten strijden met maar twee spitsen, waarvan één toen nog maar 16 jaar. Intussen heeft George Ilenikhena bewezen dat 'age just a number is'. De Franse spits verdient intussen wel een plaats.

Ilenikhena kreeg dit seizoen enkel in de Croky Cup en de Champions League al een basisplaats. Tegen Lierse en Charleroi scoorde hij drie keer in de bekercompetitie. In de competitie zit hij na zijn treffer van gisteren tegen Anderlecht aan één goal om de 41 minuten.

Systeem omgooien?

Mark van Bommel is heel voorzichtig met zijn tiener, maar... intussen lijkt hij wel klaar voor af en toe eens een basisplaats. Zet hem naast de hardwerkende Vincent Janssen en je hebt een dodelijk duo. Vermeeren was er ook maar 17 toen hij in de basis gedropt werd en kijk waar die nu staat.

Over zijn fysiek moet Van Bommel zich alvast geen zorgen maken. De 1m85 grote spits is een blokje beton. Die kan al wel een paar klappen verdragen. De Antwerpse coach overweegt het ook, maar dan moet hij wel zijn systeem omgooien of Janssen een rijtje achteruit trekken.

Kansen moest Ekkelenkamp vertrekken?

En wie haal je eruit? Op het veelgeroemde middenveld staat ook Yusuf te dringen. Jurgen Ekkelenkamp misschien. Als die straks verkocht wordt aan het geïnteresseerde Torino liggen er kansen voor Ilenikhena. Hem op de flank zetten is geen optie, want hij is het prototype van een echte 'negen'. Iemand die voor doel moet staan.

Al is het ook een kwaliteit om het verschil van de bank te kunnen maken. Het is weinig spelers gegeven om in zo'n korte invalbeurten zo'n impact te hebben. Da's een luxe om als trainer te hebben. De vraag is dan ook of Van Bommel hem als joker gaat blijven gebruiken en hem in de schaduw verder te laten rijpen.

In ieder geval moet hij er niet te lang mee wachten om hem een basisplaats te geven. Ilenikhena ligt dan wel vast tot 2027, maar zijn doelpuntenproductie zal elders ook wel al opgemerkt zijn. En als er daar een topclub met vele miljoenen komt zwaaien... Antwerp heeft het geld nodig.