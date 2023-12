Transferoorlog op komst: Standard, Genk, Club Brugge en (vooral) Antwerp willen Belgisch toptalent (18) terug naar ons land halen

Ayanda Sishuba is nog steeds een van de grootste talenten die we in onze rangen zitten hebben. Nu hij bij Lens een beetje in de vergetelheid terecht aan het komen is, kan dat een ideale zaak worden voor een aantal Belgische teams uit de Jupiler Pro League. Aan interesse geen gebrek alvast.

Deze zomer was hij heet nieuws. Ayanda Sishuba komt uit de jeugd van Lens en maakte meteen heel wat indruk, onder meer in een aantal oefenwedstrijden. Daarin scoorde hij ook meteen een aantal knappe doelpunten.

Nadat Loïs Openda vorig seizoen gensters sloeg bij Lens leek het dit seizoen dus aan de 18-jarige spelmaker uit Doornik. In de voorbereiding mocht hij volop zijn kans wagen bij de A-kern, ook Hugo Broos had de Belgische jeugdinternational meteen in het vizier om hem voor Zuid-Afrika te proberen laten uitkomen.

Ayanda Sishuba 🇧🇪🇿🇦(2005) with a brace and an assist on his unofficial Lens debut!!!pic.twitter.com/r37ZqUNvKU — Football Report (@FootballReprt) July 22, 2023

In de Ligue 1 kon hij uiteindelijk wel voorlopig maar 33 speelminuten verzamelen: 18 tegen Monaco en 15 tegen Lorient. Hij scoorde wel twee keer in de Youth League bij de jongelingen van Lens en verzamelde ook al wat speelminuten bij de B-kern in de National 3-reeks.

Maar goed: er werd zeker na deze zomer eigenlijk wel wat meer verwacht van de jongeling, een van de grootste talenten van de Franse club. En dan is twee wedstrijden voor Sang & Or misschien toch wel aan de lage kant.

En dus is de vraag: wat gaat er deze winter met hem gebeuren? Club Brugge trok een aantal maanden geleden al aan zijn mouw en daar zouden nu nog een aantal andere clubs aan kunnen mogen worden toegevoegd.

Uitleenbeurt of definitieve transfer voor Sishuba?

De hele Belgische top ziet volgens Footmercato wel wat in hem. Genk, Antwerp en Standard hebben ook hun vizier op de aanvallende middenvelder. Een uitleenbeurt om hem zo tot meer speelkansen te krijgen zou daarbij ook een optie kunnen zijn.

SIshuba zag zijn transferwaarde volgens Transfermarkt de voorbije maanden stagneren op een half miljoen euro. Maar voor een 18-jarige kan dat snel veranderen. Als hij dus eerst tot die o zo belangrijke speelminuten kan komen.

THE WAIT CONTINUES!!!18-year-old attacking midfielder Ayanda Sishuba was an unused substitute tonight as RC Lens defeated Sevilla 2-1 in the Champions League.He'll have to wait longer for his debut in one of the biggest club competitions in the world. pic.twitter.com/QeJ0JnjLRe — Prince Sobayeni Sports (@PrinceSobayeni1) December 12, 2023