Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over zijn periode bij Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck is ondertussen al een paar jaar lang coach van KAA Gent. Maar in België was hij ook al coach bij KV Kortrijk, Anderlecht en KRC Genk.

Van oktober 2017 tot december 2018 stond Vanhaezbrouck aan het roer bij Anderlecht. In de 'Sjotcast' van Het Nieuwsblad blikte hij even terug.

"Je gaat naar Anderlecht, waar er beloofd wordt dat er in januari een serieuze kwaliteitsinjectie gaat komen. Voor mij was dat een echte topspits, dat moest Aleksandar Mitrovic worden", begint de coach.

Volgens Vanhaezebrouck liep nadien niet alles volgens plan toen. "Maar een maand later wordt de club overgenomen en beslist iemand anders: we gaan dat niet doen. Dat was natuurlijk niet wat er voorzien was. Dat eerste jaar bij Anderlecht zijn we tweede geëindigd in de reguliere competitie. En dan zegt iedereen: ‘Ja, hij is mislukt’. Moesten ze nu tweede eindigen, ze zouden de hele week vieren."