Toby Alderweireld ziet dat het niet goed was na nederlaag tegen KRC Genk maar: "Niet dramatiseren"

Antwerp verloor met 3-0 op het veld van KRC Genk. Volgens coach Mark Van Bommel was het "de slechtste wedstrijd in anderhalf jaar". Ook Toby Alderweireld zag dat een aantal zaken niet goed zaten.

Toby Alderweireld weet dat het niet goed genoeg was, maar kan het wel plaatsen. "Ik denk dat het gewoon een wedstrijd te veel was. Maar dat ligt puur aan onszelf, niet aan de kalender of zo. Gewoon dat de jongens niet klaar waren om duels aan te gaan of overal een stapje te laat waren. Dan krijgen zij met het publiek erbij een goed gevoel en werd het voor ons heel moeilijk om erover heen te geraken", vertelde de Antwerp-kapitein na afloop.

"Qua intensiteit hebben we niet genoeg gebracht. Over de kwaliteit van het veld en zulke zaken kun je altijd twijfelen, maar het begint met intensiteit en proberen om duels te winnen. Dat hebben we nagelaten vandaag", gaat hij verder.

Toch vindt Alderweireld dat het niet zo erg is als het lijkt. De winterstop komt op een goed moment voor Antwerp. "We moeten het ook niet dramatiseren, de laatste twee wedstrijden waren niet heel goed. Tegen Anderlecht wel vond ik, het waren dus maar twee wedstrijden. Dit is een goede tijd om even te bezinnen, om met goede moed te beginnen aan 2024. Er is nog heel veel om voor te spelen."