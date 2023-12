Engelse tabloid heeft nieuws: eerste topclub heeft bod voor Arthur Vermeeren klaar staan

Antwerp zal zijn middenvelder aan het einde van het seizoen verliezen. In Engeland wordt al geprobeerd om Arthur Vermeeren deze winter aan te trekken en hem vervolgens uit te lenen aan zijn opleidingsclub.

Arthur Vermeeren, indrukwekkend en uitgeroepen tot man van de wedstrijd tegen FC Barcelona, dat hem al maandenlang aan het hof maakt, beleeft zijn laatste seizoen op het Bosuilstadion. De middenvelder wekt interesse vanuit heel Europa op en moet nu de juiste keuze maken.

Over het Kanaal wordt ook gemeld dat Arsenal, in volle strijd om de titel, de jonge Rode Duivel heeft aangewezen om hun middenveld te versterken. Maar de Gunners worden tegengewerkt door een andere Londense ploeg, die volgens The Sun al een eerste bod hebben uitgebracht.

Volgens berichten in de Britse tabloid is het Tottenham dat in de aanval is gegaan om de jonge sterkhouder van Antwerp (18 jaar) binnen te halen. De Spurs, geplaagd door tal van blessures en zonder Yves Bissouma en Pape Matar Sarr in januari tijdens de Afrika Cup, zouden al een eerste bod van 29 miljoen euro hebben uitgebracht!

Het doel van Tottenham zou zijn om de speler al in januari te verwelkomen om hem vervolgens tot het einde van het seizoen uit te lenen aan The Great Old. De strijd om de gegeerde tiener lijkt begonnen...