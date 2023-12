KV Mechelen-trainer Besnik Hasi geeft spelers heldere boodschap zonder al te veel kritiek: "Dat vraag ik mij nog altijd af"

KV Mechelen en Besnik Hasi staan weer met de voeten op de grond. Zijn spelers met al te veel kritiek overladen wil de T1 van de nummer 10 in de rangschikking niet doen. Ondanks een mindere eerste helft in Charleroi.

"We hebben de wedstrijd verloren in de eerste helft", gaat Hasi meteen over tot de sleutel van zijn analyse. "We hebben in de eerste helft getoond hoe het niet moet, in de tweede helft hoe het wél moet. Speelde de wind ook een rol? Dat kan."

Bepaalde statistieken, zoals het balbezit, waren in het voordeel van KV Mechelen. "Als je aan de rust het dubbel aantal passes gegeven hebt en toch 2-0 achter staat, dan heeft de tegenstander je op een andere manier pijn gedaan. We waren te slap in de duels en op de tweede ballen."

KVM naar de basis en dan gaat het beter

"We kwamen niet in ons spel, waren traag aan de bal, namen geen risico's om in te dribbelen", zag Hasi nog andere minpunten. "In de tweede helft zijn we terug naar de basis gegaan en zijn de jongens er wel voor gegaan. Zowel de inzet, duelkracht als het voetbal was er dan wél."

Bassette maakte de aansluitingstreffer en was in het slot dicht bij de 2-2. "Hoe Koffi die bal eruit haalt, dat vraag ik mij nog altijd af. Ik kan niet zeggen dat ik met een slecht gevoel de winterstop in ga, want ik heb de voorbije weken heel veel positieve dingen gezien tegen moeilijke tegenstanders."

Hasi wil geen ploeg die enkel op talent teert

Hasi benadrukt wel dat KV Mechelen niet enkel op talent kan teren. "Mentaliteit, loopvermogen, de wil om te winnen: dat moet er allemaal bij zijn. Dan kunnen we alle ploegen aan. Die boodschap heb ik ook aan de spelers meegegeven. Ik kan nu moeilijk veel kritiek geven op de spelers voor die 45 mindere minuten."