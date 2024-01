Frank Raes laat zich scherp uit over Gheysens en (over)belasting: "Ik vrees voor Vermeeren"

Er wordt veel gevraagd van voetballers. Dat is ook anno 2024 niet anders. De analisten maken zich zorgen over wat er soms van jonge spelers allemaal verwacht wordt. Terechte zorgen of niet?

Talenten worden steeds beter begeleid, maar toch: er wordt soms heel veel gevraagd van jonge spelers. Zo ook in ons land, beseft Frank Raes. "Alderweireld opnieuw Rode Duivel? Dat zou niet verstandig zijn, dan dreigt overbelasting", klinkt het in Het Nieuwsblad. Wintertransfer voor Arthur Vermeeren? "Ik vrees zelfs een beetje voor Arthur Vermeeren, die bij Antwerp op zijn 18de in alle matchen moet opdraven. Eigenlijk zou je Vermeeren af en toe een weekje rust moeten gunnen, maar de pers verdraagt dat niet, hij verdraagt dat niet, het publiek verdraagt dat niet en de kern is niet al te breed." Rest de vraag verder of Vermeeren eind deze maand nog rondloopt op de Bosuil: "De mindere goden mogen al eens op de bank zitten, dat wel. Als er een club tijdens de winterstop met 30 miljoen afkomt… Want Paul Gheysens kan en mag niet onbeperkt geld blijven bovenhalen", beseft ook Raes.