Benito Raman en nog vele andere bijzondere koopjes: FC Einde Contract!

Elke week presenteren we u ons 'Elftal van het Weekend'. Voor de gelegenheid en omdat we in 2024 zijn, brengen we u deze week echter graag eens iets anders. Een "FC Einde Contract"-team, met spelers uit de Jupiler Pro League die in juni 2024 hun contract bij hun team zien aflopen.

Doelman

Hervé Koffi, Paul Nardi, Kasper Schmeichel (weliswaar met een cluboptie), Ortwin De Wolf, Thomas Didillon, Davino Verhulst, ... Het aantal doelmannen met een aflopend contract is allerminst op één hand te tellen. We kiezen voor Gaëtan Coucke, omdat die een buitenkansje lijkt voor vele clubs. Antwerp keek al naar hem bijvoorbeeld.

Verdediging

Achterin kunnen we uiteraard niet naast Daniel Munoz, die een marktwaarde van tien miljoen euro heeft en daarmee een van de duurste transfervrije vogels is in ons land. Bij Standard is Merveille Bokadi dan weer een sterkhouder die einde contract is.

© photonews

Over de toekomst van Jan Vertonghen is voorlopig ook nog onduidelijkheid: stopt hij of gaat hij verder bij Anderlecht? Hij lijkt - net als pakweg Ritchie de Laet en Denis Odoi - echter niet meteen een optie voor andere teams. De jonge Rein Van Helden (1,5 miljoen euro marktwaarde) is dat mogelijk wel, tenzij STVV de optie in zijn contract licht. Op links is Nurio Fortuna misschien wel de meest interessante pion.

Middenveld

Op het middenveld is het nog maar de vraag wat KAA Gent van plan is te doen met Sven Kums, terwijl er met Nacer Chadli nog een gewezen Rode Duivel rondloopt bij Westerlo. Over oude glorie gesproken: Xavier Mercier, Raphael Holzhauser en Adrien Trebel zitten in juni ook zonder contract. De middenvelder met de hoogste marktwaarde is echter Jeff Reine-Adélaïde (3 miljoen euro, RWDM)

Aanval

Wat gaat er deze winter gebeuren met Benito Raman? De aanvaller van RSC Anderlecht kan mogelijk deze winter vertrekken bij paars-wit, anders wacht er een transfervrije deal in juni. Michael Frey kan dan weer vertrekken bij Antwerp en Felipe Avenatti was ooit ook veel geld waard, maar lijkt nu aan zijn laatste maanden bij Kortrijk bezig.