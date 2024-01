Absolute mirakelman die houdt van sexy voetbal moet ook in België het onmogelijke realiseren

KV Kortrijk heeft zijn derde oefenmeester van het seizoen beet. Na Edward Still en Glen De Boeck is het nu een IJslander die de boel moet komen redden. Makkelijk wordt het niet, maar als er iemand is die het kan ...

Freyr Alexandersson wordt normaliter de nieuwe coach van KV Kortrijk. Hij neemt zo het stokje over van Joseph Akpala, die de voorbije weken T1-ad interim was bij De Kerels. De Kerels plukken hem weg bij Lyngby Boldklub uit Denemarken.

Daar lag hij nog tot juni 2025 onder contract, maar nu komt er dus een einde aan die samenwerking voor een avontuur in België. Freyr Alexandersson mag een echte mirakeltrainer genoemd worden, in zijn land en in Denemarken zijn ze dan ook verrast dat hij kiest voor een bescheiden club als Kortrijk. Onlangs kozen zijn assistenten nog voor een verlengd avontuur bij Lyngby en dus leek hij zelf ook graag in Denemarken te zijn en te blijven.

Extremely happy that big part of my great assistant staff have extended their contract with @LyngbyBoldklub

Was privileged to get them as assistant’s when I arrived and our relationship has only got better and stronger day by day 💪 https://t.co/JZNiOWFwpq — Freyr Alexandersson (@freyrale) November 6, 2023

Freyr Alexandersson was in het verleden onder meer coach van de vrouwenploeg van IJsland en assistent bij de mannen. Hij deed ervaring op als directeur van de scoutingafdeling in zijn land en was onder meer assistent onder Arnar Vidarsson, Erik Hamren, Kristjan Gudmundsson en Heimir Hallgrimsson.

Bij de vrouwen van IJsland predikte hij vaak sexy voetbal te willen spelen en hield hij van offensief, beweeglijk voetbal. We hadden het genoegen om hem aan het werk te zien met de IJslandse nationale ploeg op de Algarve Cup in 2016 onder meer. Ook op het EK 2017 in Nederland zagen we zijn team aan het werk in Tilburg tegen Frankrijk.

Mirakelman bij Lyngby ...

Sinds juli 2021 is hij actief bij Lyngby BK in Denemarken. Daar liet hij heel leuke dingen zien en zorgde hij meteen voor een promotie naar de Superliga. Het seizoen nadien zat het team hele lange tijd in vieze papieren en leek degradatie logisch te worden.

Dankzij een verdubbeling van het aantal punten in de laatste vijf matchen van het seizoen (van 8 naar 16) én 12 op 30 in de play-downs wist degradatie vermeden te worden. Dat was in Denemarken een half mirakel te noemen, dit jaar staat het team knap zevende op twaalf teams.

© photonews

Rest de vraag: kan hij de komende zestien wedstrijden hetzelfde doen met KV Kortrijk in België? Momenteel hebben de Kerels amper tien punten en staan ze helemaal laatste. De kloof met Eupen (5), OH Leuven (6) en RWDM (11 punten) is groot.

De laatste twee in de competitie na de play-downs zakken rechtstreeks, het nummer 14 moet nog een barrage spelen tegen het nummer drie uit de Challenger Pro League. Aan Freyr Alexandersson dus de moeilijke taak om tegen de play-offs iets op poten te zetten waarmee die laatste zes wedstrijden voor een nieuw mirakel kunnen zorgen?