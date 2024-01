De "toekomst van het Belgische voetbal" kan u bij Racing Genk vinden!

Alle ploegen uit de Jupiler Pro League willen wel jong talent in hun rangen. Bij Racing Genk mogen ze misschien wel stellen dat ze de toekomst van het Belgische voetbal lopen hebben.

De jonge spelers die zodanig veelbelovend zijn, mogen hun valiezen pakken om mee te gaan op stage. Enkele dagen geleden maakte Racing Genk de namen bekend die erbij zullen zijn in Benidorm. Onder hen ook zes spelers van Jong Genk die wat ervaring mogen opdoen bij de mannen van de eerste ploeg.

De Limburgers hebben wel een bepaalde reputatie qua jeugdwerking. Op sociale media is er vooral enthousiasme rond Konstantinos Karetsas en Brad Manguelle, die daar al beschreven worden als "de toekomst van het Belgische voetbal". Ook zij maken deel uit van de winterstage van de eerste ploeg.

🇧🇪⭐️ Konstantinos Karetsas et Brad Manguelle (16ans) vont participer au stage à Benidorm avec Genk.



L’avenir de la Belgique 👀⭐️ pic.twitter.com/M86yQfjPus — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) January 5, 2024

Ondanks het aanwezige talent vertaalt zich dat niet meteen in de resultaten van de Genkse beloften, die pas op de 13e plaats kamperen in de Challenger Pro League. Resultaten die in schril contrast staan met die van het eerste elftal in de Jupiler Pro League, al kunnen ook die nog een tikkeltje beter.