Wordt Antwerp de trendsetter voor andere Belgische clubs? "Meer een mentale kwestie"

Antwerp is de enige topclub die deze winter geen zonnige oorden opzoekt. The Great Old traint op het eigen Bosuilcomplex uit financiële en praktische overwegingen. Maar is zo'n stage in het buitenland echt een must?

Hannes Van der Bruggen ging met Gent in het kampioenenjaar drie keer in één seizoen op stage en beseft dat het goed is voor het groepsgevoel. Maar Antwerp won vorig jaar alles en de sfeer in de ploeg is al goed.

Met KV Kortrijk bleef hij dan weer wel in de winter al eens op Belgische bodem. "De trainingsvelden van Kortrijk waren allesbehalve van hetzelfde kaliber als die van Antwerp nu, en tóch vond ik dat echt niet zo erg. Ik hield wel van die vaste gewoontes in een ­vertrouwde omgeving", klinkt het in GvA.

De middenvelder ziet dus ook voordelen aan in België blijven. "Dat een topclub als Antwerp nu afstapt van de ­winterstage, ­terwijl Kortrijk voor het eerst in vijftien jaar er wel op uittrekt, verrast mij wel. Stel dat Antwerp dit voorjaar goed voor de dag komt, dan volgen misschien wel meer clubs hun voorbeeld. Zo een winterstage is hoofdzakelijk een mentale ­kwestie. Een weekje in een cocon zitten is veel meer de hoofdreden geworden dan het weer."