Alderweireld is nog niet klaar bij Antwerp: "Het is verslavend. Ik wil het nog eens doen"

Toby Alderweireld is de koning van Antwerp. Zijn terugkeer naar zijn geliefde stad werd een ongekend succes, straks mogelijk zelfs bekroond met een Gouden Schoen. Hij blikte terug op zijn fantastisch jaar 2023.

Alderweireld mocht ook met Antwerp de Champions League in. Daar kon wel enkel op de laatste speeldag gewonnen worden van Barcelona. Maar dat zorgde wel voor euforie. “Het kon beter inderdaad, maar winnen van Barcelona was een mooi moment. Dat gaf ons een positieve nasmaak", klinkt het in GvA.

Want de trots is groot na alles wat ze bereikten. "Alles waarvoor ik naar Antwerpen gekomen ben, is gelukt en dat geeft een zekere rust in mijn hoofd. Maar het ging wel gepaard met een enorme druk, die ik mezelf ook oplegde. Ik voel constant stress, omdat ik de mensen trots wil maken, altijd nog beter wil doen. Ik ben er dag en nacht mee bezig."

Zijn familie is er intussen gewoon aan geworden. "Shani is het al gewend om daar af en toe tussendoor te fietsen. Ik weet niet hoe ik dat het beste kan omschrijven, maar het is verslavend. Champions League? Mooi, maar dat smaakt naar meer. Ik wil het nog eens doen, altijd meer, altijd beter, altijd bezig met de volgende stap.”