Genk lijkt voor gevecht tegen de bierkaai te staan als ze naar het BAS trekken

De wedstrijd Anderlecht-Genk moet volgens het Referee Department niet herspeeld worden. De zaak werd dus niet overgemaakt aan het Disciplinair Comité van de KBVB omdat ze oordeelden dat het om een menselijke fout ging. Genk heeft nog de optie om naar het BAS te trekken, maar of dat veel zin heeft...

Bij Anderlecht haalden ze opgelucht adem, bij Genk zijn ze nog steeds woedend. Op het uur van schrijven hebben de Limburgers nog niet beslist of ze met de zaak naar het BAS trekken. De vraag is of het veel zin heeft om de procedurestrijd nog verder te zetten.

VAR die de regels moet doorbladeren: onprofessioneel

Het wordt voor Genk nu immers aartsmoeilijk om een dwaling aan te tonen. Het Referee Department heeft zijn officiële conclusie getrokken na het horen van de getuigenissen van ref Nathan Verboomen en VAR Jan Boterberg en assistenten. Die gaat ook in verder beroep niet meer veranderen.

De enige conclusie die uit die verklaringen kan getrokken worden, is dat de mensen in Tubeke de twee Anderlecht-spelers (Verschaeren en Stroeykens) niet zagen inlopen. Ook op de vraag van Verboomen of er geen Anderlecht-spelers te vroeg waren ingelopen, kwam geen antwoord. Omdat ze op dat moment het reglement aan het checken waren. De VAR heeft nooit over die spelers gesproken in zijn communicatie met de ref.

Verboomen, die het eerst bij het rechte eind had, kan niets verweten worden. Dat de mensen in het VAR-centrum de regels moesten gaan doornemen en zo aandacht verloren voor de beelden, vinden we dan weer wel heel onprofessioneel. Maar goed... dat zijn de verklaringen.

Virton-Beerschot is geen precedent

Die gaan voor het BAS niet veranderen. En ook zij kunnen dan weinig anders dan ook tot de conclusie komen dat het om een dwaling ging. Dat Virton-Beerschot als precedent gold, kan ook niet opgaan. En dat wisten ze bij Anderlecht heel goed toen ze Walter Damen, die de zaak toen ook behandelde voor Beerschot, inhuurden.

Ten eerste was er in die match geen VAR aanwezig en ten tweede was er een onweerlegbare fout tegen de regels. Die viel amper te betwisten. Genk lijkt zo ook bij het BAS amper een kans te hebben. Al kunnen ze het natuurlijk wel doen om een signaal af te geven. Maar of het de rust in de club ten goede zal komen...

Op een gegeven moment gaat dat immers ook zijn invloed hebben.