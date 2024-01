Geen goed nieuws: Stassin meteen naar ziekenhuis na blessure in oefenmatch

Westerlo speelde daarstraks een oefenwedstrijd tegen Rapid Boekarest. Voor Lucas Stassin eindigde de match in mineur.

Westerlo won vanmiddag een oefenwedstrijd tegen het Roemeense Rapid Boekarest met 3-2. Eerder op de dag hadden de invallers en beloften 2-2 gelijk gespeeld tegen 1.FC Bocholt.

Lucas Stassin verving in de oefenwedstrijd tegen de Roemenen de geblesseerde Vaesen. Hij is met een stressfractuur een zestal weken out.

Via Van Den Keybus kwam Westerlo op voorsprong. Net na de rust moet Stassin echter het veld verlaten. Het potige spel van de Roemenen resulteerde in een stevige tackle op de voet.

De club nam het zekere voor het onzekere en trok met Stassin naar het ziekenhuis. Medische informatie over wat de onderzoeken opleverden is er voorlopig nog niet.

Boekarest bracht de bordjes iets na het uur weer gelijk, maar in de laatste tien minuten zorgden Rommens en Muric voor de geruststellende 3-1-voorsprong. In de blessuretijd werd het nog 3-2.