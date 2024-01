Rik de Mil vraagt nog versterking en weet wat hij nodig heeft om Westerlo uit de gevarenzone te halen

Rik De Mil kreeg op stage in Turkije de kans om de groep van Westerlo nog meer naar zijn hand te zetten. Hij ziet veel positieve punten, maar kan nog wat versterking gebruiken.

De Mil had ook één kanttekening. Hij wil meer communicatie in zijn groep. “Dit is een spelersgroep die niet gewend is om te spreken”, geeft De Mil toe in GvA. “Ook tijdens video-analyses. Maar ik merk dat deze groep ook op dat vlak stappen zet."

"Toen ik een paar weken geleden toekwam, zag ik veel eilandjes. Nu zie ik na een training of een meeting spelers met elkaar praten. Na de laatste training zag ik ze in groepjes op het veld blijven. Voorzetten trappen, spelletjes spelen, … De groep straalt weer plezier uit en wil samen beter worden. Dat zie ik graag.”

Toch wil hij enerzijds de groep nog afslanken en anderzijds gerichte versterkingen halen. “De komende dagen zullen we evalueren wat we gezien hebben en keuzes maken. Het is niet de bedoeling om acht of negen jongens aan de kant te zetten, maar met vier of vijf veldspelers minder is de kern ruim genoeg."

"Versterking? We staan voor een zware strijd en kunnen nog wat extra kwaliteit gebruiken, zeker spelers die met snelheid en in acties één tegen één het verschil kunnen maken. Als we daar de juiste opportuniteit vinden, zullen we ons wapenen.”