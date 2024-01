'Cercle Brugge wil versterking halen uit... tweede amateur'

Cercle Brugge schuimt de markt af op zoek naar interessante deals. Het komt daarvoor ook uit in de lagere afdelingen.

Guillaume Cnudde staat in de belangstelling van Cercle Brugge, zo schrijft Het Nieuwsblad vandaag. Hij speelt momenteel bij KSV Oudenaarde in tweede amateur.

Oudenaarde probeert de speler nog een seizoen langer aan boord te houden, maar de twee partijen hebben nog geen overeenkomst bereikt.

Als de situatie blijft zoals ze is dan kan Cnudde volgende zomer transfervrij de overstap maken naar het Jan Breydelstadion.

Guillaume Cnudde, geboren in 2005, is de kleinzoon van Philippe Desmet. Die laatste is één van de coryfeeën van Zulte Waregem en kwam ook in actie voor KV Kortrijk, Lille, Sporting Charleroi en Eendracht Aalst.

Desmet speelde ook 14 keer voor de Rode Duivels, waaronder ook het befaamde WK van 1986 in Mexico.