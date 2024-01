Mark van Bommel heeft twee duidelijke boodschappen voor zijn team en de fans

Het worden twee belangrijke dagen voor Royal Antwerp FC. Vandaag staat de kwartfinale van de Croky Cup op de agenda, donderdag is er het Gala van de Gouden Schoen.

Antwerp staat vandaag in de kwartfinale van de Croky Cup oog in oog met OH Leuven. Geen gemakkelijke opdracht, zo beseft ook trainer Mark van Bommel die meteen uitpakt met een belangrijke boodschap voor de fans.

“In de competitie zijn er bijna elke week verrassende resultaten, in de beker kan dat ook. Alleen lig je er na één nederlaag wel uit. Het is niet omdat we vorig jaar titel en beker hebben gewonnen, dat we de dubbel móéten prolongeren”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Donderdag is er dan ook nog eens het Gala van de Gouden Schoen, waar The Great Old wel eens met heel veel prijzen kan gaan lopen. Geen ideaal scenario in de voorbereiding van de match tegen Sporting Charleroi zondag, zo beseft ook Van Bommel.

“Prijzen pakken is nooit vervelend, of het nu individueel is of als team. We lezen wel wat er in de kranten staat, maar we zijn niet nerveus. Het is vrij uniek dat één ploeg kans maakt om, op de vrouwencategorie na, alle prijzen mee naar huis te nemen. Maar wie er ook wint, een uitgebreid feestje komt er sowieso niet”, is de duidelijke boodschap ook nog.