De Gouden Schoen van 2023 is... Toby Alderweireld uiteraard

Toby Alderweireld is de man van 2023 geworden. Zijn terugkeer naar België werd een succes met ongekende hoogtes. Niet alleen voor hem, maar voor heel de club Antwerp. Zijn inbreng in de titel- en bekerwinst werd nu beloond met de Gouden Schoen. Niet meer dan terecht.

Uitslag Gouden Schoen

1. Toby Alderweireld (Antwerp FC) 647

2. Cameron Puertas (Union) 278

3. Mohamed Amoura (Union) 226

Je kon het hebben over Amoura, Vertonghen, Heynen, Puertas... maar had één van die mannen over een heel jaar gezien een grotere impact op hun ploeg dan Alderweireld? Als dat de doorslaggevende factor is, komt enkel Arthur Vermeeren in de buurt.

Klasse en spieren

Maar Toby heeft 'HET DOELPUNT' gescoord. De goal die Antwerp de titel opleverde. En hoe dan nog? Alderweireld is een mes dat zowel achteraan als vooraan snijdt. Als Van Bommel ziet dat het moeilijk wordt, stuurt hij Mega Toby mee in de aanval. Hoeveel keer heeft The Great Old daar al geen profijt uitgehaald?

Niet in het minst in die match tegen Genk nog in die knotsgekke slotfase van de laatste speeldag. Hoeveel kampioenenwissels waren er niet in die 90 minuten plus extra tijd? Je kan het niet genoeg benadrukken: Alderweireld in de Jupiler Pro League, dat is pure klasse en spieren.

Hoeveel aanvallers hebben zich al niet stukgelopen op 'het blok beton' achteraan bij Antwerp? Vraag het hem maar eens: die titel en beker zijn de bekroningen van zijn carrière. In zijn stad, waarvan hij de kathedraal op zijn arm heeft laten tatoeëren. Liefde voor Antwerpen.

Uithangbord van Antwerp

Het is dan ook symbolisch dat hij zijn Gouden Schoen in zijn Antwerpen kreeg, al was het wel wat dicht bij het stadion van 'die van 't Kiel'. Maakt allemaal niet uit. Alderweireld is trots op wat hij verwezenlijkt heeft en dat is meer dan terecht. Neem hem weg en van die dubbel was geen sprake geweest.

Naast zijn sportieve waarde is hij ook commercieel en in de kleedkamer een meerwaarde gebleken. Een echt uithangbord voor de club. En ook de club waar hij zijn carrière wil afsluiten. Liefst met nog wat meer prijzen...