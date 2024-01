Antwerp-sterkhouder Toby Alderweireld is na Gouden Schoen van iets zwaar onder de indruk: "Dat streelt je ego"

De pret kan niet op voor Toby Alderweireld, de nieuwe Gouden Schoen. Hij is van iets zwaar onder de indruk, in de nasleep van zijn overwinning op het gala.

'The Day After' volgde VTM Nieuws in het spoor van de verdediger van Antwerp. Die kreeg dan ook nog eens een video te zien waarin voormalig ploegmaat Harry Kane hem feliciteerde. De Brit haalde ook nog eens zijn beste Nederengels boven om de Gouden Schoen te beschrijven.

Mooie boodschap van Kane voor Alderweireld

Die boodschap deed Alderweireld echt wel wat. "Zeker de allergrootsten die je proficiat wensen, dat streelt je ego toch wel." Het getuigt ook van een goede samenwerking met de mensen die zijn pad doorkruisten. "Ik heb het gevoel dat ik met iedereen toch altijd wel een goede band heb gehad."

En als Harry Kane zich lovend uitlaat, onder meer over de afwerking bij dat allesbeslissende doelpunt in Genk, komt dat natuurlijk binnen. "Als één van de beste spitsen ooit ter wereld zoiets zegt, da's fantastisch."