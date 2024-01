Opmerkelijke wending, maar Club Brugge-trainer Ronny Deila is totaal niet verbaasd en legt precies uit waarom

Onder de leiding van Ronny Deila legt Club Brugge een opmerkelijk traject af. Een paar maanden geleden ging het erg slecht en lag de Noor onder vuur. Ondertussen zit Club aan 12 matchen op rij zonder nederlaag.

Had Deila zich zoiets kunnen inbeelden toen de resultaten zo tegenvielen? "Natuurlijk. Ook in die periode speelden we vrij goed, maar we waren niet efficiënt. Natuurlijk kun je nog altijd beter doen. Zoals je dat ook zag tegen Gent. En het zijn vaak andere dingen", merkt Deila ook op.

"Soms verdedigen we niet goed genoeg, soms vallen we niet goed genoeg aan. Maar het gaat erom dat je voldoende brengt om wedstrijden te winnen. We zijn nu defensief solide en dat moeten we zo houden. We weten ook dat we doelpunten kunnen maken. We hebben dat getoond in bijna elke match die we gespeeld hebben."

Grootste werkpunt Club Brugge duidelijk

Deila haalt specifiek het voornaamste werkpunt aan. "Vooral de opbouw van achteruit als de tegenstander hoog druk zet moet beter. En als we de lange bal spelen, moeten we compact staan en de tweede bal winnen." Daar tegenover staat dat bepaalde kwaliteiten van Club Brugge echt wel beter uit de verf komen.

"De andere dingen zitten goed: we kunnen zelf hoog druk zetten. We kunnen ook een laag blok neerzetten en counteren als dat nodig is."