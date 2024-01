Belgian Supporters stelt duidelijke eisen voor beter Belgisch voetbal in 2024

Er liggen voor het Belgische voetbal volgens de Belgian Supporters heel wat kansen, maar ook uitdagingen op tafel in 2024.

De supportersvereniging Belgian Supporters (BS) richt zich tot de voetbalautoriteiten, clubs en politieke partijen met duidelijke boodschappen en concrete verwachtingen.

Een eerste punt is hoe kan het ook anders een verbetering in de scheidsrechterlijke beslissingen. “BS accepteert dat scheidsrechters fouten kunnen maken maar benadrukt het belang van leren uit fouten. Leiderschap van het Belgian Referee Department is cruciaal, met een duidelijke visie om de kwaliteit van scheidsrechters en de VAR te verhogen.”

BS wil ook dat er openheid en transparantie komt in de communicatie over scheidsrechterlijke beslissingen. Zo zou de volledige communicatie tussen scheidsrechters en de VAR openbaar gemaakt moeten worden, waardoor het wantrouwen kan verminderen.

“BS roept clubs op voldoende middelen vrij te maken voor de verbetering van scheidsrechters, waaronder investeringen in doellijntechnologie en de beste VAR-technologie. Zoals elke werknemer op de werkplek verdienen scheidsrechters de beste beschikbare middelen”, klinkt het nog.

Er wordt ook opgeroepen om bij de bepaling van het nieuwe televisiecontract rekening te houden met de stem van de supporters. Het gaat dan vooral om de aanvangsuren van wedstrijden. “Supporters zijn niet slechts een optionele overweging, maar het kloppende hart van het voetbal”, gaat BS verder.

Tot slot wordt ook een oproep gedaan richting de politiek voor de vernieuwing van voetbalstadions. “BS doet een beroep op politieke partijen op federaal, regionaal en lokaal niveau om beslissingen te nemen die gunstig zijn voor de vernieuwing van de voetbalinfrastructuur. De huidige situatie van ondermaatse infrastructuur bij nationale en clubstadions staat in schril contrast met moderne faciliteiten elders in Europa”, besluit BS.