Frank Boeckx doet pijnlijke vaststelling bij Standard na nederlaag tegen hekkensluiter KV Kortrijk

Standard heeft zaterdag met 0-1 verloren van KV Kortrijk. Een debuut in mineur was het voor Ivan Leko, de nieuwe coach van de Rouches.

Het was niet in orde bij Standard. Dat zag ook Frank Boeckx. Hij spreekt van een kwaliteitsgebrek. "Price is iemand die iets doet. Kanga staat vaak heel alleen vooraan. Er is gewoon niet genoeg kwaliteit bij Standard. Dat is pijnlijk gebleken vandaag", vertelde hij na de wedstrijd op Eleven DAZN.

"Als je de doelpunten niet kan maken, niet efficiënt bent vooraan en de doelpunten weggeeft, de kapitein die zonder druk de bal bij de spits inlevert waardoor je met 0-1 verliest, dan spreek je over een kwaliteitsgebrek."

De Rouches staan nu op de 10e plaats in het klassement. "Dat is jammer voor Standard. Zo gaat het misschien nog een lang seizoen worden", besluit Boeckx.