Franky Van Der Elst was verrast en spreekt van een primeur op het Gala van de Gouden Schoen

Het Gala van de Gouden Schoen werd een Antwerpse triomftocht. Franky Van Der Elst merkte iets op dat hij nog nooit gezien had.

Arthur Vermeeren werd verkozen tot Belofte van het Jaar, al had hij volgens Franky Van Der Elst voor de Gouden Schoen wel wat hoger mogen eindigen. “Maar Arthur was content, hij heeft zijn ouders bedankt”, klinkt het bij de analist in Het Nieuwsblad.

Van Der Elst keek echt op van hoe Vermeeren dat deed. “Dat is toch een primeur? Je familie bedanken, oké, maar zo uitdrukkelijk je ouders bedanken… Dat had ik nog nooit gehoord op de Gouden Schoen.”

Volgens Van Der Elst houdt Vermeeren de voetjes heel goed op de grond en trekt hij zich niet veel aan van wat de buitenwereld over hem denkt.

Hij wordt niet ongeduldig van een mogelijke transfer, maar misschien is Antwerp daar wel heel hard mee bezig want het kan de miljoenen van een transfer van Vermeeren wel heel goed gebruiken op dit moment.

“Er zijn ploegen die dan druk zetten om te vertrekken, maar dat lijkt bij Antwerp niet het geval. Maar: Vermeeren is nog maar een jaar geleden gedebuteerd en nu al praten we over een transfer. Ik las dat onze clubs op 200 miljoen verlies afstevenen. Als jonge gast moet je mee putten vullen. Dat is jammer voor de Belgische voetballiefhebber.”