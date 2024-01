Antwerp-spelers pakken uit met opvallend statement over schorsing Overmars na zege tegen Charleroi

Antwerp had zondagnamiddag geen problemen tegen Charleroi en won met 4-1. Achteraf lieten de spelers van zich horen met een opvallend statement.

Marc Overmars werd door de FIFA wereldwijd geschorst voor grensoverschrijdend gedrag toen hij sportief directeur was bij Ajax. Wanneer dat allemaal uitlekte, vertrok Overmars bij Ajax en vond hij even later weer onderdak bij Antwerp.

Maar de spelers van Antwerp zijn het duidelijk niet eens met die uitspraak van de FIFA. Na de wedstrijd toonden ze namelijk een spandoek met een duidelijke boodschap richting de Nederlander: