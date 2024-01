Vertrek sterkhouder onafwendbaar? 'Absolute topclub uit Premier League klopt aan in Genk om Spaanse teams af te troeven'

KRC Genk wil alle sterkhouders als het even kan houden deze winter, maar er wordt (of werd) wel nadrukkelijk getrokken aan onder meer de mouw van Paintsil, Munoz, Arteaga en El Khannouss. Zeker die laatste lijkt onhoudbaar, zeker komende zomer.

Bilal El Khannouss heeft sowieso de clubs voor het uitkiezen, want steeds meer clubs laten hun interesse in hem blijken. Volgens Het Laatste Nieuws zou de Marokkaan - momenteel actief op de Afrika Cup - het meeste zien in een overstap naar La Liga.

Atlético Madrid is bij de clubs die het meest concreet is om de middenvelder in huis te gaan halen, maar er zijn heel wat kapers op de kust. Bayer Leverkusen, RB Leipzig en Tottenham Hotspur werden eerder al genoemd als mogelijke bestemming voor El Khannouss.

JPL-record op komst? Ook Liverpool wil El Khannouss

Ook Liverpool zou zich echter gemeld hebben volgens de krant. Zij zouden al heel wat goede scoutingsrapporten hebben kunnen binnenbrengen bij de club en willen dan ook graag concrete gesprekken houden de komende maanden.

Het zal aan het goudhaantje zijn om de juiste club te kiezen, ook in functie van zoveel mogelijk speelminuten vergaren in het nieuwe seizoen. Bij Genk hopen ze dan weer het JPL-record te breken van duurste uitgaande transfer.