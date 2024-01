Een kans om te grijpen? Voormalige speler van Antwerp en KAA Gent zit zonder club en wil graag terugkeren naar België

Stallone Limbombe zit zonder club. De broer van Anthony Limbombe zou graag terugkeren naar onze competitie.

Zal Stallone Limbombe (32 jaar) terugkeren naar de Jupiler Pro League? Hij tekende in 2022 een contract bij Othellos Athien, voordien speelde hij bij Lierse Kempenzonen. In januari 2024 zit hij zonder club.

Nu zou de voormalige speler van AA Gent en Antwerp graag terugkeren naar België. "Na bijna twee jaar op Cyprus voel ik dat het tijd is om weer naar België te komen. Er is wel wat interesse uit eigen land en gelukkig toonde mijn Cypriotische club zich gewillig, waardoor mijn contract in onderling overleg werd ontbonden. Ik ben intussen 32 jaar, maar nog steeds even snel en onvoorspelbaar als vroeger", stelde hij bij Het Nieuwsblad.

Limbombe vindt dat hij nog steeds het niveau heeft voor onze competitie. "Ik volg de competitie nog op de voet en ik moet er makkelijk mijn mannetje kunnen staan. Als ik bijvoorbeeld zie… Nee, laat maar, ik ga geen namen noemen. Ik heb doorheen de jaren geleerd dat zwijgen soms goud is", besluit hij. Zullen Belgische clubs die behoefte hebben aan offensieve versterking naar hem kijken?