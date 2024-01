"Compleet belachelijk en echt gestoord": iedereen zegt hetzelfde na dwaas gedrag van enkele 'supporters' Anderlecht, veel kritiek op vreemde reactie Debast

Enkele dagen na de hetze in RWDM - Eupen was het opnieuw 'raak' in Brussel met supporters van Anderlecht die bekertjes op het veld gooiden en daarbij ei zo na doelman Anthony Moris raakten. Ook een politiecommissaris werd achteraf geraakt.