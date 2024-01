Dennis Praet maakt het Antwerp wat moeilijker om hem in te lijven

Vorige zomer was er al interesse van Antwerp voor Dennis Praet. Dit is nu niet anders. Nu heeft hij het wel wat moeilijker gemaakt om hem in te lijven.

Europees Kampioenschap Deze zomer gaat het Europese kampioenschap door in Duitsland. Een tornooi waar Dennis Praet, 15-voudig Rode Duivel, absoluut wil bij zijn. Hij moet dan echter wel wat meer minuten maken bij Leicester City in de Engelse Championship. Hij kon zich alvast wel tonen in de FA Cup. Leicester City Leicester City moest op zaterdag aan de bak tegen Birmingham City in de FA Cup. Het won gemakkelijk met 3-0 en dit mede dankzij Dennis Praet. De Rode Duivel stond 90 minuten tussen de lijnen. In de 88ste minuut zette hij zelfs de 3-0 op het bord. Ondanks dat hij, mede door blessures, niet veel aan de bak kwam bij Leicester City dit sezoen. Lijkt het nu wel dat hij zich terug in de gratie heeft gewerkt. Antwerp Vorige zomer stond Dennis Praet al op de radar van Antwerp om het middenveld te versterken. Ze hoopten om Arthur Vermeeren te kunnen houden tot het einde van het seizoen, maar het bod van Atlético Madrid was niet te weigeren. Hierdoor is nu een plaats en budget vrijgekomen voor Dennis Praet. Praet zijn contract loopt op het einde van het seizoen af bij Leicester City en hierdoor kan er een opportuniteit ontstaan. Al mag hij zich dan wel niet terug in de gratie spelen bij de Engelsen.