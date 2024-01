Doelpuntenmaker Marlon Fossey wijst schuldige aan voor late tegengoal tegen Cercle Brugge

Standard had uitzicht op een eerste competitiezege sinds eind november, maar gaf het uiteindelijk toch nog weg. Doelpuntenmaker Marlon Fossey was dan ook teleurgesteld.

Standard kopieerde het spel van Cercle Brugge vrijdagavond, maar echt vrolijk kon je daar als neutrale supporter niet van worden. Gelukkig bracht het slotkwartier dan toch nog wat spektakel in Jan Breydel.

Daarin bracht de Amerikaan Marlon Fossey de Rouches op voorsprong nadat een Cercle een corner had weggegeven. Maar een paar minuten voor het einde van de reguliere speeltijd bezorgde Thibo Somers Cercle toch nog een punt.

Dat zorgde voor teleurstelling bij Fossey. "Voor de wedstrijd hadden we wellicht getekend voor dit punt. Nu hadden we de drie punten in handen en hebben we ze zelf weggegooid. Iemand vergeet zijn man te dekken op die corner. Dat soort fouten moeten eruit."

Slecht rapport voor Standard

"We kunnen dus niet tevreden zijn met dit resultaat", zei Fossey nog. Opnieuw geen punten dus voor Standard, dat zo slechts 4 op 21 pakt. Onder nieuwe coach Ivan Leko pakken de Rouches slechts 1 op 6.