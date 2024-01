'Anderlecht wil nog een verdediger bij Chelsea halen'

Anderlecht maakt er nog een druk einde van de wintermercato van. De Brusselse ploeg zal Federico Gattoni bij Sevilla halen, maar wil er nog een centrale verdediger bij.

Federico Gattoni zal hoogstwaarschijnlijk naar Anderlecht trekken. De verdediger van Sevilla is prioriteit voor de Brusselse ploeg, maar nu zou paars-wit zijn oog ook hebben laten vallen op een linksvoetige verdediger.

Het blijven spannende dagen voor Anderlecht. Naast Gattoni wil Anderlecht nu dus ook nog een linksvoetige centerback. Volgens La Dernière Heure is de club op zoek gegaan in de Premier League.

Anderlecht zou zijn oog hebben laten vallen op Malang Sarr van Chelsea. De 25-jarige Fransman ligt nog tot 2025 onder contract bij The Blues, maar komt daar niet aan spelen toe. Hij werd vorig seizoen uitgeleend aan AS Monaco, maar keerde deze zomer terug. Vier jaar geleden werd zijn marktwaarde nog op 18 miljoen euro geschat, nu is dat nog vier miljoen.