Spraakmakende toptransfer van Rode Duivel naar Belgische competitie? Dit is er van aan

Op Transfer Deadline Day gebeuren er al eens gekke zaken. Maar er worden ook al eens gekke geruchten gelanceerd. Eentje daarvan ging over Adnan Januzaj en een mogelijke terugkeer naar de Belgische competitie.

De in Brussel geboren Adnan Januzaj was volgens een aantal bronnen op internet plots een optie voor RSC Anderlecht. De 28-jarige winger zou Sevilla willen verlaten en uit de geïnteresseerde ploegen kiezen voor paars-wit.

Een stunttransfer en een komst naar België dus voor een Rode Duivel? Niets van dat alles. Toen Januazaj met het 'nieuws' geconfronteerd werd, kon hij niet meer doen dan een keertje monkellachen. Anderlecht heeft hem nooit gewild, Januzaj heeft nooit willen vertrekken bij Sevilla.

Geen transfer naar RSC Anderlecht

Vanwaar het gerucht precies kwam? Dat is onduidelijk. Er werden tweets gelanceerd met Eddy Demarez als bron en ook een fake parodie-account op transfergoeroe Fabrizio Romano lanceerde een mogelijke deal. Daar was dus nooit sprake van.

Paars-wit gaat in principe geen inkomende transfers meer doen, hoogstens wordt nog afscheid genomen van overbodige spelers als Raman of Diawara. Januzaj kwam dit seizoen nog maar aan 307 speelminuten in Spanje en wil zich de komende maanden in de kijker proberen te spelen van Domenico Tedesco.