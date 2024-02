Fredberg gaat hard: "Nergens is het de oplossing, behalve in België" en "Extra advocaat kan ons misschien ook vijf punten opleveren"

RSC Anderlecht moet de match tegen KRC Genk (voorlopig) herspelen. Paars-wit heeft echter besloten om naar het BAS te trekken én ook naar de Evocatiecommissie. Sterke man Jesper Fredberg heeft zich uitgelaten over de zaak.

RSC Anderlecht had zelf geen zaak aangespannen om de wedstrijd tegen KRC Genk te laten herspelen, als het omgekeerd was gebeurd: "Omdat het geen deel uitmaakt van hoe wij het voetbal willen beleven. Voetbal staat voor samenhorigheid, passie, vreugde, ontgoocheling", aldus Jesper Fredberg in Het Laatste Nieuws.

"Wij willen de puurheid van het spel beschermen. 95 minuten álles geven, dat is wat telt. Eens je dat in twijfel trekt, wat is dan nog het nut om een wedstrijd te spelen? Als je op het einde niet eens weet of je gewonnen hebt of verloren? Als je die emotie wegneemt, dan zal voetbal nooit meer hetzelfde zijn."

Tekort gedaan

Volgens Fredberg wordt het voetbalwereldje er dan eentje met strijd tussen advocaten, waarop hij zelf ook mogelijke oplossing heeft - met een licht cynisch lachje uiteraard: "Als het zover komt, dan zal onze volgende aankoop een extra advocaat zijn. Die kan ons misschien ook vijf punten opleveren."

"Ik ben ook gefrustreerd als ik het gevoel heb dat we tekort zijn gedaan. En ik weet heel goed hoe dat voelt, want Anderlecht is tot dusver het vaakst benadeeld door de VAR. Maar daarvoor een wedstrijd laten herspelen? Dat is nérgens in de wereld de oplossing. Behalve in België blijkbaar. "