Topper tegen Gent met argusogen gevolgd: "Moeilijker te relativeren dat Anderlecht de rol lost"

Op zondag staan er een aantal héél leuke duels op het programma in de Jupiler Pro League. Zo neemt Anderlecht het onder meer op tegen KAA Gent. Beide ploegen lijken de voorbije weken iets minder in vorm.

"Ik zag tijdens de wedstrijd van Anderlecht in Mechelen niet het beste Anderlecht en dat is moeilijker te relativeren dan wat er bij Gent gebeurde. Zij zagen Fofana, Orban en Cuypers vertrekken, zagen twee doelmannen uitvallen met Nardi en Roef en dan moeten ze het ook nog doen zonder Tissoudali, Hong, Watanabe, ...", aldus Imke Courtois in De Zondag.

Kasper Schmeichel opnieuw risicopatiënt op vlak van uitvoetballen volgens Imke Courtois

"Dan mag het eigenlijk niet verbazen dat Gent de rol lost, maar dat is Anderlecht ook aan het doen, zonder veel excuses. Waarbij Kasper Schmeichel opnieuw een risicopatiënt was op het vlak van uitvoetballen", is de gewezen Red Flame duidelijk.

De kloof met leider Union SG kan na dit weekend voor een of beide ploegen alweer groter zijn geworden. Alle hens aan dek dus tijdens de topper op zondagnamiddag.