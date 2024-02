De vreemde verdediging van Arnstad op Kandouss: geen toeval en zeker niet de eerste keer (en daardoor zelfs wereldtop)

Hein Vanhaezebrouck sprak van een rugbytackle van Kristian Arnstad op Ismaël Kandouss. In Extra Time vonden ze het vreemd dat de linksback enkel oog had voor de man en niet voor de bal. En nochtans: zo verdedigt Anderlecht elke keer op stilstaande fases en vooral op corners.

Anderlecht is de beste leerling van Europa op corners. Dat analyseerde totalfootballanalasys.com op basis van alle statistieken die ze ter beschikking hebben. In anderhalf jaar Brian Riemer heeft Anderlecht slechts drie goals op stilstaande fases moeten incasseren.

Dit seizoen leverde één vrije trap een tegengoal op, maar ze hebben er nog geen enkele binnen gekregen op corner. Niemand in Europa doet beter. Dat is dankzij de half zoneverdediging, half manverdediging die ze op corners geïnstalleerd hebben. Elke hoekschopfase heeft dezelfde opstelling.

© totalfootballanalysis.com

Vijf zoneverdedigers in de kleine rechthoek, één speler op de rand en de rest dekt individueel. Eén verdediger staat altijd bij de eerste paal en zijn taak is om alle voorzetten in dat gebied weg te werken. Eén van de vijf zoneverdedigers kan ook de box verlaten als de tegenstander een korte corner gaat geven naar een ploegmaat.

Maar over de positie van Arnstad dan in de wedstrijd tegen Gent. Anderlecht posteert zijn mandekkers daar altijd met het gezicht naar de man met de bedoeling hen af te blokken. Wat Arnstad deed was dus de instructies opvolgen die er sinds de zomerstage zijn ingedrild.

Riemer wil koste wat kost vermijden dat er spelers inlopen naar de tweede paal. Als de bal daar komt, is het immers het gevaarlijkst en aangezien Debast en Vertonghen - de twee grootsten - zijn opgesteld in de eerste zone ontbreken ze daar lengte. Daarom ook dat de kleinsten die taak krijgen.