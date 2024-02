Fikse waarschuwing voor Union SG vanuit het kamp van KV Kortrijk waar het geloof enorm is

Zondagnamiddag neemt hekkensluiter KV Kortrijk het thuis op tegen leider Union SG. Het belooft een interessant duel te worden tussen de eerste en de laatste in de stand.

Lucas Pirard zal tegen Union SG in doel staan bij Kortrijk. Hij speelt zo tegen zijn ex-club. Afgelopen zomer kwam Pirard over van Union. Hij merkt op dat de Brusselaars wel eens te kloppen kunnen zijn.

"Ik zag hun laatste twee wedstrijden, tegen Club Brugge en Westerlo. Ik zie dat ze toch iets minder zijn dan tevoren. En misschien zal de Europese wedstrijd tegen Frankfurt nog wat in de benen zitten. Het blijft natuurlijk een topclub. Maar alles is mogelijk, zeker in ons eigen stadion en met onze enthousiaste supporters erbij", vertelde hij op de clubwebsite.

"Het wordt geen gemakkelijke wedstrijd maar de andere vier die nog resten in de reguliere competitie worden niet gemakkelijker. In ieder geval: wij geloven er zeker nog in. We hebben sinds Nieuwjaar getoond dat we iedereen aan kunnen", besluit Pirard met veel ambitie.