Vanhaezebrouck laat frustraties over limieten bij Buffalo's de vrije loop en geeft weer zelfde antwoord op cruciale vraag

Het kan niet anders dan dat Hein Vanhaezebrouck met frustraties zit. Die zullen bij alle Buffalo's wel aanwezig zijn, gezien de moeilijke laatste weken.

Rond zijn 60ste verjaardag is Hein Vanhaezebrouck een druk gesolliciteerd man en ook Sporza ging bij hem peilen naar de toekomst. "Op alle toekomstvragen antwoord ik hetzelfde: ik weet het niet. Ieder jaar heeft de club afgebouwd, omdat er inderdaad financieel wel wat problemen waren."

Vanhaezebrouck dacht dat dit verleden tijd was. "Ja, dan denk je dat derde jaar: oké, nu moet dat in orde zijn. Nu kunnen we weer strijden voor die prijzen. Er kon niets meer bij de kleine kern. Goed, dan doen we het daarmee. Maar als je dan vaststelt in de winter dat je dan nog eens veel moet verkopen om de zaken in orde te krijgen."

Je kan moeilijk beginnen in het duister

Dat is een domper. "En iets waar je na drie jaar niet meer op rekent. De nieuwe eigenaar heeft zijn plannen, alleen zijn er nog een aantal zaken oningevuld. Dus dat zal zeker meespelen in de keuze die we zullen moeten maken. Je kan moeilijk beginnen in het duister. Dat doe ik niet graag en is altijd risicovol."

Vanhaezebrouck heeft een beslissing te nemen. Dé cruciale vraag: gaat hij na dit seizoen nog door als trainer van KAA Gent? "Ik zeg het, ik heb geen antwoord op vragen over mijn toekomst. Dat is zoeken, ook voor mij. Meestal weet ik heel snel de antwoorden. Maar bij dit moet ik zeggen, nee. Ik tast een beetje in het ijle."