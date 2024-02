Reactie KV Mechelen schittert als beste ploeg van 2024, uitblinker Mrabti benoemt waarom het enkel nóg beter kan

Niemand had het hen in 2023 nog gegeven maar KV Mechelen is aan een echte remonte bezig. Malinwa is in no time opgeklommen van vrezen voor een plaats in de play downs naar dromen van de top 6.

Of hoe een trainerswissel toch wel het verschil kan maken. En hiermee willen we Steven Defour zeker niet bekritiseren als trainer, ook Hasi had geen al te goede start met KV Mechelen. Maar het is niet tegen te spreken dat KV Mechelen een ware metamorfose is ondergaan tijdens de winterstop. Beste ploeg van 2024 Met 14/18 is Malinwa samen met leider Union de beste ploeg van 2024, allebei nog ongeslagen. Daarna volgen Anderlecht en Antwerp. Helemaal onderaan het klassement van 2024 bengelen RWDM (1 punt), Charleroi en AA Gent (beide 4 ptn.). Afgelopen weekend werd de goede vorm van KV Mechelen nog eens kracht bijgezet door het nagenoeg onmogelijke te doen: winnen op de Bosuil. Dat was een Belgische ploeg niet meer gelukt sinds 19 maart 2023 (Charleroi). © photonews Jong KVM op de bank Achteraf waren er dan ook enkel blije gezichten bij de Malinwa-spelers. Wat ook opviel was de bank van Malinwa die duidelijk sterker was dan aan het begin van het jaar tegen onder andere Gent en RWDM. De eerste wedstrijd na Nieuwjaar kwamen er 5 spelers van Jong KVM in 2023 en waren er 6 van de 8 veldspelers jonger dan 22. © photonews Tegen Antwerp kwamen er twee spelers terug uit lange blessure: Bolingoli (hamstring) en Storm (kruisband). Bovendien kwam Konaté vorige week ook al in actie na zijn return van de Africa Cup. Dat gecombineerd met aanwinsten Garananga en Slimani die na twee wedstrijden allebei al in de basis mochten starten en Hasi heeft opnieuw een volwaardige kern voor zich. © photonews Mrabti: "Opnieuw competitiviteit binnen team" Dat was ook iets dat doelpuntenmaker tegen Antwerp Kerim Mrabti maar al te goed besefte: "De kern is inderdaad eindelijk wat breder. We misten heel wat spelers met blessures. Nu is er opnieuw competitiviteit binnen het team, vechten voor je plaats. Na 70 minuten kan er volwaardig gewisseld worden." Zo heeft KV Mechelen met nog 4 speeldagen te gaan nog een extra troef in handen om voor de top 6 te gaan. Lukt het Malinwa nog om de 4 punten op te halen? Stand G P W G V G = Vorm 1. Union SG 26 62 19 5 2 57-28 29 G W W G W 2. Anderlecht 26 54 15 9 2 52-28 24 G G W W W 3. Club Brugge 26 45 12 9 5 54-24 30 W G V W G 4. Antwerp 26 44 12 8 6 48-24 24 V W W W V 5. KAA Gent 26 42 11 9 6 43-31 12 G V V V W 6. Cercle Brugge 26 40 12 4 10 36-31 5 G V W W G 7. KRC Genk 26 40 10 10 6 48-27 21 G V V G W 8. KV Mechelen 26 36 10 6 10 30-30 0 W G W G W 9. STVV 26 34 8 10 8 32-41 -9 G W V W V 10. Westerlo 26 29 7 8 11 40-48 -8 G W V G W 11. Standard 26 28 6 10 10 24-36 -12 G V G W V 12. OH Leuven 26 25 6 7 13 31-41 -10 G W W V G 13. Charleroi 26 25 6 7 13 25-42 -17 V W V V G 14. RWDM 26 22 5 7 14 28-56 -28 V V G V V 15. Eupen 26 21 6 3 17 23-51 -28 W V V V V 16. KV Kortrijk 26 18 4 6 16 18-51 -33 G G W V V