Paniek bij Referee Department: KBVB grijpt in en gaat heel ver om 'mol' te vinden die rapporten lekte

Er is flink wat spanning in de scheidsrechterswereld. De KBVB is op zoek naar de 'mol' die eerder dit jaar de scheidsrechtersrapporten heeft uitgelekt.

Eerder dit jaar lekten de scheidsrechtersrapporten uit aan het Nieuwsblad. De krant had deze uit goede bron ontvangen. Leuk voor de voetbalfan om eens te kijken welke scheidsrechters het beste bezig zijn of welke club het meeste beslissingen in zijn nadeel krijgt. De KBVB ziet het plezier hier echter niet van in. Volgens La Dernière Heure heeft Piet Vandendriessche, CEO van de KBVB, de jacht naar de 'mol' geopend. Die zal dan tussen de scheidsrechters of zijn personeel zitten. Het dagblad meldt dat Vandendriessche een extern bedrijf de opdracht heeft gegeven om werk- en privécomputers én mobiele telefoons van iedereen te controleren. Alle scheidsrechters en leden van het Referee Department werden gevraagd een contract te tekenen waarin staat wat het doel van het onderzoek is en over welke periode het onderzoek gaat. Hun computers en mobiele telefoons moeten ingeleverd worden, maar kunnen enkele uren later weer worden opgehaald. Volgens La Dernière Heure is iedereen bereid om mee te werken.